Un hombre conocido como “El Belucas” fue detenido luego de ser señalado como uno de los presuntos responsables de un robo con violencia cometido en una gasolinera de Jesús María, donde una despachadora habría sido amenazada con un cuchillo.

El atraco fue reportado en la estación de servicio ubicada entre las calles Julio Cadena y San Lorenzo, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Jesús María, quienes contaron con apoyo de la Guardia Civil.

Al llegar al establecimiento, los uniformados localizaron a Martín Uriel, alias “El Belucas”, de 25 años, señalado por su presunta participación en el robo.

Según la información recabada, minutos antes el joven habría llegado acompañado de otro sujeto y ambos presuntamente amagaron con un cuchillo a una de las despachadoras para cometer el atraco.

Los policías procedieron a detener a Martín Uriel y durante la intervención fueron aseguradas dos armas blancas.

El sospechoso y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.