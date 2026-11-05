Una mujer de 29 años fue detenida por elementos de la Policía Estatal luego de que le encontraran más de 15 vapeadores con THC de cannabis entre sus pertenencias, cuando caminaba por calles del fraccionamiento Las Américas.

La detenida fue identificada como Erika “N”, quien llamó la atención de los uniformados del Grupo Especial K9 cuando realizaban labores de vigilancia sobre la Quinta Avenida.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer intentó escapar al percatarse de la presencia de las patrullas e incluso buscó ingresar a una tienda de conveniencia, pero los oficiales le marcaron el alto antes de que pudiera alejarse.

Ante su comportamiento evasivo, los policías procedieron a realizarle una inspección preventiva, misma que estuvo a cargo de personal femenino de la corporación.

Durante la revisión de su bolso de mano, los uniformados localizaron más de 15 dispositivos electrónicos para vapear que, según el reporte oficial, contenían THC, principal compuesto psicoactivo del cannabis.

Tras el hallazgo, Erika fue detenida y los dispositivos quedaron asegurados como parte de las evidencias.

Finalmente, la mujer fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.