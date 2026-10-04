Un hombre de 35 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente le encontraron ocho bolsas con aproximadamente 40 gramos de marihuana dentro de un morral, en calles del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Cultura Nazca. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los oficiales observaron a Víctor “N” en el cruce con la calle Cultura Nazca 405 y señalaron que, al notar la presencia de las patrullas, comenzó a evadirlos.

Según el reporte, el hombre volteaba constantemente, intentaba ocultar el rostro y sujetaba el morral que llevaba consigo, por lo que los uniformados se acercaron para entrevistarlo.

Tras identificarse, los policías solicitaron autorización para efectuarle una inspección preventiva, a la cual accedió. Al revisar el morral encontraron ocho bolsas de material sintético transparente con hierba verde seca con características propias de la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 40 gramos.

Víctor “N” fue detenido y, junto con la sustancia asegurada, trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica.