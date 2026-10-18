Un joven de 26 años terminó detenido en la comunidad de Los Vázquez, en el municipio de Jesús María, luego de que elementos del Mando Coordinado le encontraron entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 45 gramos de hierba seca con características de la marihuana.

La captura ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por las calles de dicha comunidad y detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de la patrulla.

Su comportamiento llamó la atención de los policías, quienes detuvieron su marcha para interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

El sospechoso se identificó como Marco «N», de 26 años. Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca, aparentemente marihuana, cuyo peso aproximado fue de 45 gramos.

Ante el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con la sustancia asegurada.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica.