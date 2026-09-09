Cae con cuchillo de 40 centímetros tras riña en Potreros del Oeste

Una riña callejera en la colonia Potreros del Oeste terminó con una persecución a pie y la detención de un hombre de 29 años, a quien policías municipales le encontraron un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros.

El incidente fue reportado por radio mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con la información recibida, varios sujetos arrojaban piedras y botellas de vidrio cerca del cruce de las avenidas Siglo XXI y Del Faisán.

Al arribar las unidades, los involucrados emprendieron la huida en distintas direcciones. Los policías fueron detrás de ellos y lograron alcanzar a uno, identificado como Oziel “N”, de 29 años.

Durante una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de longitud y mango blanco.

El hombre fue asegurado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de portación de arma blanca. La autoridad ministerial será la encargada de resolver su situación jurídica.