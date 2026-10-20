Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Comisaría Metropolitana en el fraccionamiento Las Cañadas, en el municipio de Aguascalientes, luego de que le encontraran entre sus pertenencias 12 envoltorios con sustancias que aparentemente corresponden a cristal y marihuana.

El detenido fue identificado como Fabricio N, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Ofelia Almazán Arias, en la delegación José María Morelos y Pavón.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas y repentinamente echó a correr, por lo que los oficiales fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante.

Durante la revisión corporal, los policías localizaron siete envoltorios de plástico transparente con una sustancia granulada, aparentemente cristal, con un peso aproximado de 18 gramos.

También le encontraron cinco envoltorios con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, que dieron un peso aproximado de 20 gramos.

Ante el hallazgo, Fabricio fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con las sustancias aseguradas, para determinar su situación jurídica.