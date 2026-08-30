Un hombre de 31 años fue detenido en calles de la colonia Ejidal, en Jesús María, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraron 13 envoltorios con una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

Los uniformados recorrían la avenida Alejandro de la Cruz cuando observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, presuntamente adoptó una actitud evasiva. Ante esta conducta, los agentes le marcaron el alto para efectuarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías encontraron entre sus pertenencias 13 envoltorios de plástico con sustancia granulada, cuyo peso aproximado en conjunto fue de 18 gramos.

El detenido fue identificado como Alberto N., de 31 años. Junto con lo asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.