Edgar “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, luego de que agentes investigadores lo detuvieran en Cosío con 79 envoltorios que contenían metanfetamina.

La captura ocurrió el pasado 22 de septiembre en calles de la colonia Coplamar, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal interceptaron al señalado.

Durante la revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente tipo ziploc, dentro de la cual llevaba 79 pequeños envoltorios.

La sustancia asegurada fue enviada a análisis pericial y un especialista en química determinó que contenía clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 12 mil 923.3 miligramos.

Edgar “N” quedó a disposición del Ministerio Público, que reunió los datos de prueba y llevó el caso ante un Juez de Control.

En audiencia, el juzgador declaró legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso. El juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.