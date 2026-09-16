Oscar “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable intervención en un delito contra la salud, tras haber sido detenido con 28 bolsas que contenían metanfetamina y marihuana.

La resolución fue dictada por un Juez de Control durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el 14 de septiembre. El imputado enfrentará proceso por narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en la variante de venta.

Su captura ocurrió el pasado 9 de septiembre en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez, donde policías municipales de Aguascalientes realizaron una intervención y encontraron entre sus pertenencias 26 bolsas de plástico con una sustancia granulada, además de otras dos con hierba verde y seca.

Los indicios fueron analizados por un perito químico forense. Los estudios determinaron que las primeras bolsas contenían clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 4 mil 142.1 miligramos, mientras que las otras contenían cannabis sativa, con un peso de 9.05 gramos.

Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez resolvió vincular a proceso a Oscar “N” e imponerle prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando el caso.