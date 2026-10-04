Un hombre de 33 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en la comunidad J. Gómez Portugal, en Jesús María, luego de que presuntamente le encontraran dos bolsas con aproximadamente 27 gramos de sustancia granulada con características propias del cristal.

La detención ocurrió cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia por el cruce de Paseos de Valladolid y Paseos de Miravalle. En ese punto observaron a un hombre que, al advertir la presencia de las unidades policiales, habría mostrado una conducta evasiva.

Los oficiales le marcaron el alto y procedieron a efectuarle una inspección preventiva. El individuo se identificó como Horacio N, de 33 años.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias dos bolsas de plástico que contenían sustancia granulada con características similares a las del cristal. El contenido asegurado registró un peso aproximado de 27 gramos.

Horacio N fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.