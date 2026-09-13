Cae con 217 gramos de hierba en Cumbres III

Un hombre de 38 años fue detenido por policías municipales en el fraccionamiento Cumbres III, luego de que presuntamente le encontraran ocho bolsas con hierba verde seca, con un peso total de 217 gramos.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Juan Rivera Ramos, donde los uniformados observaron a un sujeto que llevaba un bulto sobresaliendo de su playera.

De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de los oficiales el individuo adoptó una actitud evasiva y comenzó a correr. La persecución terminó metros adelante, en el cruce con avenida Villas de las Fuentes, donde fue alcanzado y asegurado.

El detenido se identificó como Juan “N”, de 38 años. Durante una inspección, los agentes localizaron una bolsa de plástico que contenía ocho envoltorios transparentes con hierba verde seca.

El material asegurado arrojó un peso total de 217 gramos.

Juan “N” fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica.