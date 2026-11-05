Un hombre de 45 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraron en su poder 13.5 gramos de droga cristal, durante un operativo de vigilancia en la colonia Insurgentes.

El detenido fue identificado como Gerardo “N”, quien intentó escapar corriendo al percatarse de la presencia de oficiales del Grupo Motorizado Centauros, cuando estos patrullaban sobre la calle Mariano Azuela, a la altura del cruce con Gustavo Garmendia.

La repentina huida del individuo provocó que los uniformados fueran tras él, logrando darle alcance metros adelante.

Una vez interceptado, los policías procedieron a realizarle una revisión corporal, durante la cual encontraron entre sus pertenencias un envoltorio de plástico azul que contenía una sustancia granulada, con las características de la droga conocida como cristal.

El narcótico asegurado arrojó un peso aproximado de 13.5 gramos, motivo por el cual Gerardo fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.