Benito Jiménez Agencia Reforma

GUASAVE, Sinaloa.- Guasavazo. En un operativo militar fue capturado anoche en las inmediaciones de Guasave, municipio al norte de Sinaloa, Fausto Isidro Meza, «El Chapo Isidro», de 44 años, principal capo activo en Sinaloa. Cerca de la medianoche fue trasladado a la CDMX.

La Secretaría de la Defensa informó esta madrugada que fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército consumaron la detención.

El operativo fue coordinado «entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral con ese país», se precisó.

«Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos) detuvieron en el municipio de Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N (a) «Chapo Isidro», jefe de la organización delictiva «Beltran Leyva», a Germán N (a) «Serafín», segundo al mando de esa organización delincuencial, y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo», dice el comunicado.

La detención desató enfrentamientos entre elementos federales contra seguidores del capo. En las acciones hubo ataques desde helicópteros artillados contra células criminales que pretendían rescatar a «El Chapo Isidro», uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

No fueron revelados saldos de muertos y heridos en una refriega que duró varias horas en distintos puntos de Guasave y al menos otros cuatro municipios sinaloenses.

Fue una noche de terror en Guasave. Los enfrentamientos comenzaron pasadas las 19:00 horas en la zona de Guasavito donde presuntamente habría ocurrido la detención y se extendieron hacia el Malecón «María del Rosario Espinoza».

Fueron incendiados vehículos, instalados en distintas calles ponchallantas y comenzaron bloqueos de accesos carreteros. También fue quemada una gasolinera y varias tiendas de conveniencia.

Aparentemente las acciones de seguidores del «Chapo Isidro» se habían desatado con el propósito de rescatarlo o al menos evitar que fuera llevado a otro estado del país. Conforme reportes gubernamentales, efectivos del Ejército lo tuvieron bajo resguardo.

Media hora después de iniciados los enfrentamientos, el director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio, llamó a la población a resguardarse en sus casas. Cerca de las ocho de la noche hubo enfrentamientos en la zona centro de la Ciudad.

Sobre las nueve de la noche el partido de beisbol de la Liga del Pacífico entre el equipo local Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido por la lluvia de balas que se oían al exterior.

Las autoridades estatales llamaron a la población a evitar la carretera «La Costera» desde Culiacán hacia el norte del estado y no acudir a la ciudad de Los Mochis debido a que había bloqueos carreteros. Se difundieron reportes de incidentes en las carreteras de conexión con Los Mochis, Angostura y Guamúchil.

Autoridades federales reportaron incidentes armados en Navolato, Los Mochis y Culiacán.

Cerca de la medianoche en algunas cuentas de redes sociales asociadas con pobladores de Sinaloa, circuló un video donde presuntamente el «Chapo Isidro» ordenaba parar la resistencia y evitar afectar a la población civil y a los niños.

«Tranquilicen todo por favor ya. Vale madres, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó ya. Ya se acabó esto», dice un sujeto con barba y playera negra en el video. Una hora después de haberse dado de alta, el posteo en una de las cuentas desapareció.