José Guadalupe “N”, señalado por su probable participación en un homicidio calificado y una tentativa de homicidio en Jalisco, fue detenido en Aguascalientes y posteriormente entregado a las autoridades de aquella entidad.

El hombre había llegado lesionado el pasado 9 de agosto a un hospital del municipio de Rincón de Romos, acompañado de otro sujeto que también presentaba heridas. Ambos arribaron a Aguascalientes en un vehículo procedente de Jalisco.

El ingreso de los dos lesionados movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), quienes acudieron al hospital para esclarecer las circunstancias en las que habían resultado heridos y verificar sus identidades.

Durante las indagatorias, los agentes consultaron los sistemas institucionales y detectaron que José Guadalupe “N” tenía una orden de aprehensión vigente emitida en Jalisco por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras confirmar el mandamiento judicial, la Fiscalía de Aguascalientes estableció coordinación con su homóloga jalisciense para ejecutar la orden.

José Guadalupe “N” finalmente quedó en manos de agentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quienes se encargaron de trasladarlo ante la autoridad judicial que lo requería para determinar su situación jurídica.