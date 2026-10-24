Un intento de fuga terminó con la detención de un joven de 28 años, a quien elementos de la Policía Estatal le encontraron una bolsa con aproximadamente 15 gramos de una sustancia con características similares al cristal, en la comunidad de Corral de Barrancos, municipio de Jesús María.

El sospechoso, identificado como Bryan “N”, fue detectado por oficiales de la Comisaría Metropolitana cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Naranjos.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas y, segundos después, comenzó a correr para alejarse de los uniformados.

Los policías fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante, donde procedieron a realizarle una revisión corporal.

Durante la inspección encontraron entre sus pertenencias una bolsa con sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 15 gramos.

Ante el hallazgo, Bryan fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada.