Un adolescente de 16 años fue detenido por policías del Mando Coordinado en calles del municipio de Jesús María, luego de que presuntamente le encontraran entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de longitud.

La intervención ocurrió sobre la Privada Román Loera, en la zona de Chicahuales I, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los oficiales detectaron a un joven que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de la unidad policial, por lo que decidieron realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias el cuchillo, considerado un arma prohibida, por lo que procedieron con su detención.

El adolescente se identificó como A. “N”, de 16 años. Posteriormente fue trasladado, junto con el arma asegurada, ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica por la presunta portación de arma prohibida.