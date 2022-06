Victor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto federal destinado a la administración de los recursos hídricos, abasto de agua potable y recolección y tratamiento de líquido residual disminuyó a casi la mitad entre 2012 y este año.

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados revela que mientras en 2012 el presupuesto asignado a esas subfunciones ascendió a 50 mil 765 millones, para 2022 fue de 25 mil 859 millones.

El monto aprobado disminuyó así a una tasa anual de 6.5 por ciento en términos reales, mientras que el gasto ejercido lo hizo en 8.3 por ciento.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2013-2018 se reconocía ya que «un factor que ha limitado de manera significativa el desarrollo del sector hídrico ha sido la inversión y financiamiento insuficientes».

En tanto, indica, el PNH 2020-2024, señala que, para su cumplimiento, deben sumarse esfuerzos y financiamiento de los tres órdenes de gobierno, los usuarios, organizaciones civiles y sociedad en su conjunto.

A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concentró, en promedio, 74 por ciento de los recursos totales del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, su presupuesto disminuyó de 62 mil 015 millones de pesos en 2012 a 33 mil 916 millones en 2022, una caída de 5.9 por ciento anual, descontando los efectos de la inflación.

Y subejercen gasto

Además de una caída presupuestal, el ejercicio del gasto hídrico también se ha retrasado este año.

Conforme el CEFP, los programas y proyectos de inversión en materia hídrica del Ramo 16 no registraron avances financieros significativos en el primer trimestre de 2022 y en algunos casos no ejercieron recursos.

Al Proyecto Hidrológico de Tabasco –que incluye delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas, rehabilitación y ampliación de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población contra inundaciones– se le asignaron para este año 2 mil 321 millones de pesos, de los cuales ejerció solo 79 millones entre enero y marzo, con un avance físico de 11.9 por ciento.

El Proyecto Ecológico Lago de Texcoco y el programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala ejercieron menos del 2 por ciento de su presupuesto anual.

Los proyectos Agua Saludable para la Laguna, Presa Libertad del Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey y Modernización Integral del Acueducto Río Colorado-Tijuana no ejercieron recursos.

