Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El aumento en la cobertura de Internet para Todos se detuvo en 2020, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El número de sitios públicos conectados bajó a junio en 92.7 por ciento, al pasar de 17 mil 712 a mil 297, consecuencia de la cancelación de siete proyectos que incluyeron 16 contratos, indica la auditoría realizada por la ASF a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Entre los proyectos terminados está «Redes Críticas y de Alto Desempeño», que se dio por finalizado en julio y que estaba integrado por tres contratos para el otorgamiento del servicio de internet en mil 232 sitios.

En tanto, en octubre se concluyó «Aula @prende» que concentró los últimos dos contratos que estuvieron vigentes para proporcionar el servicio a 65 sitios.

«En 2020 de un mes a otro más de 90 por ciento de la conectividad de Internet para Todos se colapsó.

«Lo que están haciendo acá es matar el proyecto que tenía la SCT, todo lo que tenía que ver con conectividad subsidiada o financiada por el Gobierno lo destruyeron», dijo Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law.

«Respecto de la ampliación de la cobertura, en el primer trimestre de 2020 se otorgó el servicio de internet a un promedio de 17 mil 712 sitios para acercar el uso de esa tecnología a los usuarios, de abril a junio, el número de sitios conectados fue de 17 mil 679 en promedio.

«En julio se redujo en 92.7 por ciento, al registrar mil 297 sitios conectados en comparación con el mes previo, así como una variación de 99.6 por ciento respecto de los 65 sitios que operaron en agosto, septiembre y octubre. Al cierre del ejercicio no existieron sitios públicos en funcionamiento, situación que no se consideró atribuible a la SCT», menciona la ASF.

Entre los proveedores que daban servicios a los puntos públicos conectados se encuentran TotalPlay, Axtel, Teléfonos de México y Pegaso.

Derechos como el de acceso a la información, a la educación y a la libertad de expresión de las personas que se conectaban a internet en esos sitios públicos quedaron vulnerados.

«Dejaron desconectados en media pandemia a ciudadanos que son los que se conectan a internet y reciben sus derechos (por medio de los sitios públicos)», alertó Negrete.

Desde 2016, la SCT tenía a su cargo operar el programa «México Conectado» con el que se buscaba garantizar el derecho constitucional de acceso, uso y explotación al servicio de internet.

En 2019, el programa cambió de nombre a «Internet para Todos» buscaría dar acceso a internet en sitios públicos y contribuir al desarrollo económico incluyente.

Ese mismo año surgió CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TIT) proyecto que pretende conformar una red de telecomunicaciones sin fines de lucro, contemplando las capacidades de la Red Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura activa y pasiva de que disponga la CFE y, en su caso, el uso de tecnologías inalámbricas en las bandas de uso libre.

Hasta ahora la operación y los resultados de CFE TIT no han sido claros.