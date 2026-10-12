Alejandra Mendoza Aviles Agencia Reforma

MONTERREY, NL: El número de trabajadores inmigrantes mexicanos con un empleo en EU se redujo en 507 mil 11 personas en agosto pasado, a 6 millones 797 mil 674, o 6.9% respecto al mismo mes del 2025, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas del CEMLA, detalló en entrevista que los cinco sectores que emplean a más del 60% de inmigrantes mexicanos en EU -construcción; servicios profesionales y de administración; manufacturas; servicios de alimentación, hospedaje y recreación, y comercio- registraron bajas en el periodo.

Explicó que esta reducción en el nivel de empleo de los inmigrantes mexicanos está asociada a factores demográficos.

«El nivel de empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes registró una caída anual significativa, mientras que el conjunto de los otros grupos migratorios latinoamericanos presentó un aumento modesto.

«Parte de la caída del empleo también tiene que ver con la demografía del grupo migratorio mexicano, es decir, la estructura de edades de los mexicanos inmigrantes se está moviendo hacia una menor tasa de participación en el mercado laboral».

También señaló que ha habido un «retorno voluntario e involuntario» de mexicanos al País.

Cervantes González refirió que la contracción laboral empezó en el 2025, acentuándose en el segundo semestre de ese año, por lo que prevé que la caída continuará el resto del 2026.

Aparte, un análisis del CEMLA con datos de la Oficina de Censos de EU señala que la población migrante mexicana bajó en alrededor de 500 mil personas del 2015 al 2024, impactando al envío de remesas.

«Un fuerte flujo migratorio de Guatemala, Honduras y Colombia a EU amplió la población potencialmente remitente y ha mantenido una estructura de edades de migrantes favorable al envío de remesas», expone.

Detalla que mientras en el caso de inmigrantes de Guatemala en EU, el 75.1% de la población de 16 a 45 años (en edad de trabajar) participó en el mercado laboral en el 2010 y esa cifra bajó a 70.7% en el 2025, el porcentaje de los mexicanos pasó del 69.7% 43.2%, 26.5 puntos porcentuales menos en el periodo.

«Al cierre de agosto del 2026, el ingreso acumulado de las remesas de Honduras y Guatemala presentaron incrementos anuales de 16.4% y 9%, respectivamente, mientras que el de México sólo avanzó 0.9%», agrega el análisis.