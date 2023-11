Moisés Ramírez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En el quinto año de la actual Administración federal, la construcción de casas en el País va en picada, en especial, las de interés social, es decir, las más económicas.

A nivel nacional, se edificaron 93 mil 919 viviendas de enero a septiembre de este año, un 40 por ciento menos que en el mismo periodo del 2018, y la cantidad más baja desde el 2013, de acuerdo con cifras del Registro Único de Vivienda (RUV).

El descenso refleja el desplome del 70 por ciento que en cinco años sufrió la producción de casas de interés social -unidades con valor de hasta 630 mil 740 pesos-, el volumen más bajo desde el 2010.

De enero a septiembre, México sumó 30 mil 321 viviendas de interés social.

Derivado de esta situación, en los últimos cinco años la participación de la vivienda económica en la edificación bajó de 65 a 32 por ciento.

En el 2015, este tipo de vivienda llegó a representar el 76 por ciento.

Esto pese a que es el segmento que dice apoyar el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a pesar del Programa Nacional de Vivienda (PNV) de este sexenio.

Los datos del RUV muestran que el derrumbe de producción son parte de una grave tendencia de la que no se salvan ni los Estados referentes del País.

En Nuevo León, que representa el 16.4 por ciento nacional, en el mismo periodo se desplomó 43 por ciento la construcción de vivienda y las unidades de interés social también se hundieron 70 por ciento.

Desarrolladores explicaron que la contracción se debe a la cancelación de los subsidios que, hasta el sexenio pasado, otorgó el Gobierno federal a los trabajadores de más bajos ingresos para la compra de vivienda.

«Sin duda, la caída de producción de vivienda del 2018 al presente se debe, entre otras cosas, a la eliminación de los subsidios», dijo Héctor Aguirre, ex presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Destacó el encarecimiento en los costos de materiales y la tierra.

«Para la Federación», señaló, a su vez, Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Canadevi nacional, «simple y sencillamente no es una prioridad la vivienda. La vivienda económica está en crisis».

Otros desarrolladores, que pidieron omitir sus nombres, aseguraron que la caída en la producción se debe los estrictos parámetros que aplica el Infonavit a sus derechohabientes para el otorgamiento de crédito hipotecario.

En noviembre del 2021, el Gobierno lanzó el PNV con tres metas globales y una bolsa de 2 mil 300 millones de pesos.

Los objetivos fueron disminuir el rezago habitacional en 2.2 millones de viviendas al 2024, de un nivel de 9.4 millones en el 2021.

De los objetivos, en junio pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) indicó que el rezago había bajado a 8.5 millones, apenas 900 mil viviendas.