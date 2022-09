Aline Corpus Agencia Reforma

TIJUANA, BC.- Desde 2014, el Estado de Baja California dejó caducar medicamento de alta especialidad valuado en 223 millones de pesos.

El Secretario de Salud estatal, José Adrián Medina Amarillas, aseguró que las Administraciones involucradas son las del panista Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) y del morenista Jaime Bonilla (2019-2021).

Incluso, añadió, también está el Gobierno de Marina Ávila, ya que faltaba poco tiempo para que vencieran los fármacos, cuando la morenista tomó posesión.

Medina Amarillas dijo que los medicamentos no se pudieron colocar en hospitales regionales ni de la Ciudad de México.

«Había al menos 75 millones de pesos en medicamentos para madurez del pulmón de niños prematuros», ejemplificó, «así como medicamentos para dilatación de pulmones en pacientes con hipertensión, son de alta especialidad».

«Son medicamentos heredados y con poca demanda, no hay ninguno que hayamos comprado o solicitado a la Federación, nosotros estamos tranquilos», refirió en conferencia.

El funcionario estatal rechazó que en los lotes caducos hubiera medicamento para el cáncer.

Sin embargo, el martes la coordinadora del PAN en el Congreso local, Alejandrina Corral, interpuso una denuncia en contra del titular de la Ssa estatal y contra quien resulte responsable.

En el oficio 985GDA-DA-RMCA entregado a la legisladora, la dependencia estatal reconoce que entre el medicamento caduco hay material para tratamiento oncológico.

«Los medicamentos caducados que se encuentran en los almacenes de Instituto de Salud del estado son de diferentes especialidades como analgésicos, oncológicos, para nefrología, anestésicos, gastroenterología, cardiología, etcétera», señala el documento.

Se informó que los medicamentos se encuentran en bodegas de Mexicali, Tijuana y Ensenada, en un total aproximado de 250 tarimas.

Además, no se contaba con ningún procedimiento efectuado por el Órgano Interno de Control Federal.

La denuncia describe posibles conductas por acción u omisión que pudieran encuadrar en delitos como actos de administración fraudulenta, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, responsabilidad por daños indebidos, sabotaje, delitos por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades, a los que hace referencia el Código Penal de Baja California.

Por recomendación de la Cofepris, aseveró la Ssa local, los medicamentos caducos comenzaron a eliminarse, pues además ocupaban entre el 25 y 30 por ciento de los almacenes del sector.