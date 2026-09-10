Las comisiones bancarias aplicadas a las transacciones electrónicas afectan a los pequeños negocios ubicados en colonias populares y comunidades rurales, así como a sus clientes, advirtió Maricela de los Dolores Acosta Herrera, presidenta de la Canaco Aguascalientes.

Señaló que más de 12 mil negocios familiares y micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas con el comercio y el sector abarrotero dependen diariamente de las operaciones digitales para mantener sus actividades y abastecer a consumidores de distintos puntos del estado.

El uso de pagos electrónicos se ha convertido en una herramienta necesaria para la competitividad, la seguridad y la inclusión financiera de los establecimientos. Por ello, el costo de las comisiones puede reducir la rentabilidad de aquellos negocios que obtienen una utilidad limitada por cada producto vendido, subrayó.

Cuando aumentan los costos de las operaciones electrónicas, los comerciantes enfrentan la disyuntiva de absorberlos, con la consecuente reducción de sus ganancias, o incorporarlos al precio final de los productos, lo que puede generar una presión adicional sobre el gasto de las familias, advirtió.

Ante este escenario, la Canaco Aguascalientes se sumó al llamado de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo para revisar, mediante mesas de trabajo, los costos asociados con los pagos electrónicos.

La dirigente consideró necesario establecer esquemas que tomen en cuenta el tamaño de los establecimientos y su volumen de operaciones, además de promover una mayor competencia dentro del sistema de pagos.

Acosta Herrera indicó que el organismo participará en las mesas de trabajo convocadas por las organizaciones empresariales nacionales para aportar información, ante autoridades financieras, instituciones bancarias y participantes del sistema de pagos, sobre las condiciones que enfrenta el comercio de Aguascalientes.