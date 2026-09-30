Solicitar cuentas separadas en los restaurantes no está prohibido, pero a veces representa una complicación operativa, particularmente cuando se atienden mesas llenas y los comensales solicitan dividir el consumo entre varias personas, señaló Javier Belaustegui, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Sostuvo que los restaurantes no tienen la obligación de separar las cuentas, pues tradicionalmente el consumo de una mesa se maneja en una sola cuenta. Sin embargo, los establecimientos terminan atendiendo las solicitudes de los clientes y pueden llegar a procesar numerosas cuentas correspondientes a una misma mesa, “aunque sea un lío cobrar a todos”.

En contraparte, aclaró que la negativa a separar una cuenta no constituye, por sí misma, un incumplimiento que genere una sanción contra el establecimiento.

Detalló que el motivo para limitar estas solicitudes es principalmente práctico y está relacionado con el servicio, ya que, mientras el personal realiza múltiples cobros de una misma mesa, destina tiempo adicional a esa operación. “Cuando nos piden, terminamos cobrando las 15 cuentas que quieran, pero es por tema de trabajo”, señaló.

Reconoció que la situación tiene mayor impacto cuando el establecimiento está lleno, pues los trabajadores deben destinar tiempo a dividir y cobrar las cuentas mientras continúan atendiendo al resto de los comensales.

Sobre las propinas pagadas mediante tarjeta, indicó que, si al mesero le corresponden 100 pesos, lo habitual es entregarle esa cantidad, aun cuando el establecimiento absorba la comisión que cobra el banco por el uso de la terminal.