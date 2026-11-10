Cachetada a su hija lo manda al MP

Una mujer de 28 años denunció a su propio padre por presuntamente haberla golpeado e insultado durante un conflicto familiar registrado en el fraccionamiento El Cedazo, en la ciudad de Aguascalientes. El señalado terminó detenido por elementos de la Policía Municipal.

La intervención policial ocurrió en el cruce de las calles Huachichil y Adolfo de la Huerta, luego de que los uniformados recibieran un reporte por radiofrecuencia sobre una disputa familiar en ese punto.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con Stephanie, de 28 años, quien identificó a su padre como el responsable de haberle propinado una cachetada, además de agredirla verbalmente.

La joven aseguró que los episodios de violencia se habían vuelto cada vez más frecuentes, por lo que manifestó su intención de proceder legalmente contra su progenitor.

Ante la acusación, los policías detuvieron a J. Rey “N”, de 53 años, a quien le informaron sus derechos antes de trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica por los hechos denunciados.