Doscientas setenta personas que intentaron privarse de la vida fueron puestas a salvo durante los últimos dos años, luego de ser detectadas mediante los sistemas públicos de videovigilancia, informó la directora del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Michelle Olmos Álvarez.

La intervención de los servicios de emergencia y de las corporaciones de seguridad permitió auxiliar a estas personas. Durante ese periodo se registraron únicamente dos casos en los que el intento se consumó, reveló.

El C5i de Aguascalientes atiende diariamente entre 10 y 15 reportes relacionados con intentos de suicidio mediante la línea de emergencia 911, servicio que cuenta con atención psicológica las 24 horas, los siete días de la semana, enfatizó.

Explicó que, cuando un operador identifica un caso de este tipo, se activa una segunda línea mediante la cual un especialista escucha la conversación y determina el momento adecuado para intervenir directamente, sin necesidad de transferir la llamada.

Este mecanismo busca evitar interrupciones durante un momento crítico. Las intervenciones telefónicas tienen una duración promedio de 60 minutos, aunque el tiempo depende de las circunstancias de cada caso.

Aproximadamente tres de cada 10 reportes requieren el despliegue inmediato de elementos de las policías Estatal o Municipal, quienes acuden al lugar para poner a salvo a la persona y, cuando es necesario, trasladarla para que reciba atención especializada, principalmente en el Centro de Salud Mental Agua Clara.

De acuerdo con los registros del C5i, el grupo de edad con mayor incidencia de estos casos se encuentra entre los 25 y los 45 años.