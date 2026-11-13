Existe el riesgo de clonación de tarjetas y fraudes en tiendas virtuales durante las compras por internet del Buen Fin, advirtió la directora del Centro de Monitoreo C5i de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Michelle Olmos Álvarez, quien pidió a los compradores extremar precauciones.

Informó que en la edición pasada se registraron más de 100 casos de tarjetas clonadas y más de 45 compras en páginas que desaparecieron después de recibir el pago.

Recomendó a la ciudadanía solicitar, a través del 911 o de las redes sociales del C5i, que la Policía Cibernética revise la autenticidad de una tienda antes de realizar una compra. Durante la misma llamada, el personal verifica la existencia del sitio y sus certificados de seguridad, además de orientar sobre posibles riesgos.

Explicó que los delincuentes difunden ofertas exageradas por WhatsApp, Marketplace y anuncios digitales para dirigir a los consumidores a formularios en los que capturan datos personales y bancarios. En ocasiones, realizan cargos iniciales de dos o tres pesos antes de efectuar operaciones no autorizadas.

Recomendó evitar pagos a vendedores no verificados, utilizar tarjetas digitales y comprobar que las páginas empleen el protocolo HTTPS en sus direcciones electrónicas, sin considerar que este sea garantía suficiente de autenticidad.

También alertó sobre comercios ficticios que reciben transferencias y luego desaparecen.

Señaló que durante las primeras 12 horas posteriores a una compra fraudulenta puede intentarse una reclamación, aunque muchas víctimas detectan el problema después y deben presentar una denuncia.

Ante la expectativa de un mayor número de promociones en línea y posibles intentos de fraude, el C5i reforzará su personal y mantendrá la atención las 24 horas.