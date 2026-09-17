El Municipio de Aguascalientes mantiene restricciones legales para retirar de manera generalizada los buzones postales y el cableado de telecomunicaciones instalado en la vía pública, debido a que parte de esta infraestructura se encuentra sujeta a disposiciones y controversias de competencia federal, informó el director de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Rodríguez Godoy.

En el caso de los buzones de Sepomex, existen procedimientos y controversias jurídicas pendientes que impiden retirarlos de manera general, por lo que la autoridad municipal solo interviene cuando alguno resulta afectado por un accidente vial.

Añadió que el uso tradicional del correo ha disminuido y que actualmente una parte importante de la actividad de los carteros corresponde a la distribución de documentos de cobranza de instituciones bancarias y tiendas departamentales.

Respecto al cableado aéreo, el Municipio prepara un convenio con la asociación que agrupa a empresas de telecomunicaciones para establecer mecanismos de ordenamiento.

El acuerdo contempla que las compañías retiren los cables que ya no utilizan y compacten o encinchen los tendidos que permanecen activos, con el propósito de reducir la acumulación de infraestructura en postes y vialidades.

Explicó que el Ayuntamiento no puede cortar o retirar unilateralmente estos cables, debido a que las redes de telecomunicaciones son consideradas vías generales de comunicación y están sujetas a regulación federal.

Por ello, una de las alternativas planteadas consiste en vincular la autorización de nuevas instalaciones con el retiro de tendidos en desuso que permanecen en la vía pública después de que los usuarios cambian de proveedor.

Esta estrategia también contempla el retiro de casetas de telefonía pública fuera de servicio, como parte del ordenamiento de infraestructura urbana que ya no cumple una función operativa.