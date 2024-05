CDMX.- Ricky Martin revolucionó las redes sociales con una pose que capturó la atención no solo por la imagen, sino también por el mensaje dirigido a sus seguidores. El cantante publicó un video en su perfil de Instagram donde, frente al espejo del baño y en ropa interior, sostiene una camisa blanca primero con la boca y luego con las manos.

El mensaje en su biografía, «Solo ahora», ha generado especulaciones sobre su deseo de ilusionarse de nuevo tras su divorcio de Jwan Yosef en 2023. Aunque se le ha vinculado con otras personas, Ricky no ha confirmado una nueva relación. Próximamente, encabezará el Pride in the Park en Los Ángeles y actuará en la serie Palm Royale de Apple TV+. (Cortesía Europa Press/Agencia Reforma)