Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El Instituto Jalisciense de Metabolismo busca 300 voluntarios que quieran participar en los protocolos de prueba para una de las vacunas contra Covid-19.

A través una publicación en Facebook, llama a registrarse para recibir una plática de inducción e información sobre los protocolos, es decir, fecha de aplicación, dosis, datos a llevar día con día, entre otros.

La vacuna desarrollada por la farmacéutica Johnson & Johnson, explicaron en el Instituto, solo se aplicará a personas mayores de edad, que no hayan sido hospitalizadas por Covid-19 y que no tengan enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión.

“Otros padecimientos, como obesidad, ya entraría en la valoración del doctor una vez que se les dé la sesión informativa”, comentó la persona que atendió el teléfono en el Instituto.

Quienes han sido afectados por el virus SARS-CoV-2, pero su recuperación fue en casa o fueron asintomáticos, su participación será determinada por el equipo médico.

La aplicación de las vacunas se hará en Jalisco, en las instalaciones del Instituto.

El hecho de que alguien se registre no implica que ingresará a los protocolos, pues antes deberá acudir a la sesión y valoración, el 5 de octubre.

“En la sesión informativa el doctor comenta todos los pasos a seguir, todos los pros, todos los contras (de la vacuna) y una vez finalizada la sesión se pasa a la firma del consentimiento”, describió la persona al teléfono.

Actualmente se está en el proceso del registro de los voluntarios, en el teléfono 333-641-0341.

Esta farmacéutica ya inició las pruebas en España, donde Ernesto Herrera -un mexicano radicado desde hace 20 años en aquel país- fue el primero en recibir la dosis.

En este momento hay al menos cinco vacunas en fase tres y son el biológico ruso Sputnik V, el de Johnson & Johnson; el de AstraZeneca y la Universidad de Oxford; el de Moderna, y Sinovac.