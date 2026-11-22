El DIF Estatal detecta, en promedio, a seis personas en situación de calle durante cada uno de los operativos nocturnos que realiza semanalmente en Aguascalientes, de las cuales aproximadamente una presenta problemas de adicciones, informó su director, Héctor Castorena Esparza.

Ante la proximidad de la temporada invernal, el funcionario señaló que se mantienen recorridos para identificar a personas que permanecen en espacios públicos, debajo de puentes, en las inmediaciones de la Central Camionera y en otros puntos de la ciudad, donde requieren protección y asistencia.

Explicó que los operativos se organizan a partir de reportes ciudadanos y permiten localizar a personas que necesitan alojamiento, alimentación y cobijo ante las bajas temperaturas. Precisó que no todas las personas encontradas en la vía pública carecen de domicilio, pues algunas tienen familiares y un lugar donde vivir, pero salen de sus hogares debido a conflictos o problemas de convivencia. También han identificado a personas procedentes de otras entidades que se desplazan de un estado a otro y requieren alojamiento temporal.

Respecto a la atención que se proporciona, indicó que el organismo opera un refugio temporal en coordinación con Protección Civil, donde las personas pueden permanecer hasta dos meses, bajo un reglamento interno.

En este espacio reciben alimentación, cobijas y alojamiento, además de orientación para conseguir empleo y recuperar el contacto con sus familiares, con la finalidad de que encuentren alternativas para salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

En cuanto a quienes presentan problemas de adicciones, explicó que no son canalizados al refugio temporal, sino a alguno de los tres centros certificados que existen en la capital y que operan bajo las reglas del DIF Nacional. En estos establecimientos pueden permanecer hasta seis meses para recibir atención.