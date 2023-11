Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De 500 diputados, 471, es decir el 94.2 por ciento de la actual Legislatura, se apuntaron para buscar la reelección consecutiva.

Legisladores de todos los grupos parlamentarios presentaron su registro de intención ante instancias administrativas y lo mismo tendrán que hacer ante el INE

En el registro están apuntados los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Herrera; del PRI, Rubén Moreira; del PRD, Luis Espinosa Cházaro; del PT, Alberto Anaya, y del PVEM, Carlos Puente.

Ignacio Mier, de Morena, busca el Senado por Puebla, por lo que no está apuntado; y el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez no aparece en el listado.

En la lista para la reelección sí aparecen el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; así como los vicecoordinadores del PT, Gerardo Fernández Noroña y Reginaldo Sandoval; y los del PAN, Jorge Triana, José Elías Lixa y Jorge Arturo Espadas.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, está también por la reelección consecutiva.

Por disposición constitucional, los legisladores tienen derecho a buscar la reelección dos veces consecutivas luego de una primera elección, para un total de 9 años en el cargo.

Ayer a las 23:59 horas se cerró el registro para que los legisladores expresaran su intención de la reelección, pero ya la mayoría ha presentado su documentación en la Cámara de Diputados.

Por «precaución», la mayoría de los diputados presentó la carta de intención. Están a la espera de definir con sus respectivos partidos si tienen opción a una candidatura para otro cargo de elección popular, si pueden repetir como legisladores o simplemente ya no es posible ninguna opción.

Entre la 64 y 65 Legislatura, un tercio de los 500 diputados y diputadas fueron reelectos.

Quienes tienen ya amarrada o casi amarrada una candidatura por otro cargo no presentaron la carta de intención.

Por ejemplo, además de Mier que ya tiene amarrada la candidatura al Senado, no se apuntó la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, quien buscará la candidatura por la alcaldía Iztapalapa.

A su vez, la vicecoordinadora de MC, Mirza Flores, no presentó carta de intención porque va por la senaduría de Jalisco.

La candidata al gobierno de Jalisco por Morena, la diputada del PVEM, Claudia Delgadillo, tampoco se apuntó.