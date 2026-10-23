La concentración de garzas ganaderas en el Parque Tres Centurias evidencia la necesidad de atender la pérdida de hábitat y buscar alternativas para la convivencia entre la fauna silvestre y la población, consideró María Guadalupe Castorena Esparza, presidenta de la Asociación Movimiento Ambiental de Aguascalientes, quien propuso habilitar espacios alternativos para estas aves sin recurrir a medidas que impliquen su muerte o maltrato.

La ambientalista reconoció que la presencia de estas aves en un espacio cercano a las actividades humanas ha generado molestias por los olores derivados de sus excrementos. Explicó que el problema requiere una evaluación integral, pues no basta con ahuyentarlas del lugar donde actualmente se encuentran. Consideró necesario identificar otros espacios en los que puedan establecerse con mayor seguridad y sin ocasionar afectaciones directas a las personas que acuden al complejo.

Sostuvo que las acciones para resolver el problema deben contemplar tanto las necesidades de la población como la protección de las aves. En ese sentido, rechazó que la solución consista en espantarlas de manera indiscriminada, desplazarlas sin alternativas o recurrir a su cacería. Como alternativa, propuso habilitar sitios con cuerpos de agua, arbolado y condiciones adecuadas para que las aves puedan concentrarse lejos de las zonas de mayor tránsito de personas. Señaló que esta medida tendría que acompañarse de una estrategia que permita orientar su desplazamiento hacia otros lugares.

Asimismo, consideró necesaria la coordinación entre la Profepa, la Proespa y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, además de la participación de organizaciones ambientalistas. Finalmente, sostuvo que la respuesta debe contemplar tanto las molestias que experimentan quienes acuden al complejo como las consecuencias ambientales de intervenir en la población de estas aves.