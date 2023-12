Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Jorge Yañez Polo, contador de las empresas de Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, para detenerlo por una presunta defraudación fiscal de 28 millones 150 mil 800 pesos.

Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente ordenó la aprehensión del contador por el delito de defraudación fiscal equiparada, porque del 2014 al 2018 presuntamente declaró al fisco una cantidad de ingresos menor a los percibidos.

Yáñez es el segundo contador de Lozoya y Eckes contra el que la FGR ha ejercido la acción penal, pues en octubre de 2020 Francisco Javier Serafín Villalobos fue imputado ante un juez federal por una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos.

Sin embargo, en aquella ocasión Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos, una resolución que luego confirmaría un tribunal de alzada para sepultar el caso.

La suerte ha sido distinta para Yáñez Polo.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el hoy prófugo de la justicia declaró al fisco que durante el lustro referido obtuvo ingresos acumulables por 34 millones 215 mil 928 pesos, aunque una auditoría arrojó que en realidad fueron 115 millones 243 mil 934.13 pesos.

Con base en esa diferencia, la imputación señala que en el 2014 Yáñez dejó de pagar 1 millón 859 mil 927.97 pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR); en 2015, fueron otros 3 millones 625 mil 516.77 pesos y, al año siguiente, 9 millones 753 mil 607.97 pesos.

Para el 2017, el ISR que presumiblemente evadió fue de 6 millones 627 mil 808.47 pesos y en 2018 otros 6 millones 283 mil 939.20 pesos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación, organismo adscrito a la SHCP, presentó estas cinco querellas contra Yáñez el 8 de abril y el 11 y 15 de junio del 2020 ante la Fiscalía de Control Competencial de la FGR, señala el informe consultado.

El Ministerio Público Federal, sin embargo, acumuló todas las denuncias fiscales en una sola carpeta de investigación y, en un principio, pidió a la justicia federal un citatorio para que Yáñez se presentara el 7 de septiembre del mismo año a una audiencia inicial.

Según registros judiciales, el contador compareció por videoconferencia y la FGR formuló la imputación; casi al final de la audiencia, por pedido de los fiscales federales, el juez de control le dictó la prisión preventiva justificada y ordenó al imputado ingresar voluntariamente al Reclusorio Oriente.

Yáñez no lo hizo y decidió huir. Tiempo después, la Fiscalía solicitó que fuera declarado como sustraído de la justicia y el juez de la causa procedió a autorizar su captura.

El contador es Propietario de YAP Consultores, que en 2017 fue incluida por el SAT en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas o «factureras» y de Despacho Jorge Yáñez y Cía.