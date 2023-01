Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Embajadores mexicanos en el mundo tendrán la misión de aprovechar cualquier espacio para exigir a Estados Unidos y Europa frenar el tráfico de armas a México.

Antes de partir a sus países asignados, el cuerpo diplomático mexicano escuchó del Canciller Marcelo Ebrard la lista de prioridades que deberán promover y difundir en el exterior este año.

Entre sus tareas están: proteger a los mexicanos que viven fuera de México, llamado a la corresponsabilidad para el control de armas y acuerdos para acelerar el crecimiento económico del País.

Así como promover la movilidad laboral, luchar por un cambio cultural de pensamiento, defensa del patrimonio cultural y promover los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de la protección de los mexicanos en el extranjero, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, el tema más importante es el freno de armas que vienen de Estados Unidos y Europa.

«Entonces control de las armas, corresponsabilidad de los países que las producen, las venden y las distribuyen. Ya basta de que hablamos de los problemas, de los efectos, pero las causas no porque nos irritan, ya no, esa va a ser otra gran batalla en el 2023», advirtió en la clausura de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2023.

Afirmó que así como llegó el momento de regular las armas nucleares, se deben controlar las armas ligeras, porque son las que están causando violencia, y en el caso de México es prioridad.

«Nos interesa reducir la violencia a como dé lugar. Toda la preocupación que tenemos diario es cómo reducimos la violencia en México. ¿Se puede reducir la violencia en México si no hacemos nada con las armas? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un principio universal, a mayor disponibilidad de armas, mayor violencia.

«Por eso nos interesa este tema y no vamos a dejar de insistir, y son demandas, son acciones jurídicas, son planteamientos políticos, son propuestas de regulación, son acciones de control para impedir que ingresen a nuestro territorio y eso está en la prioridad de México», expuso.

Incluso, argumentó, van a utilizar como ejemplo el operativo para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán, pues el 65 por ciento de las armas encontradas y usadas por los delincuentes son de Estados Unidos, y el resto de Europa.

Anunció que con el apoyo de la Fiscalía General de la República se hará un mapa sobre la procedencia del armamento, las empresas, y se llevará como prueba a Estados Unidos.

«Indagar dónde se compraron esas armas, quién las compro y cómo llegaron a México. Eso puede ser que nos tome un par de meses, pero lo vamos a investigar y México va a presentar el caso en Estados Unidos», añadió.

A DETALLE

En movilidad laboral, la misión no sólo es vincular la migración con la seguridad, sino la necesidad de regularizar y permitir el trabajo.

Afirmó que aunque México está creciendo económicamente, es necesario que logren atraer mayores inversiones, y con ello ayudar a disminuir la pobreza.

En el rubro cultural, el Canciller sostuvo que es necesario promover el pensamiento de la 4T para hacer frente al extremismo o supremacismo, incluso, dijo, cambiar el machismo y promover la igualdad de género.

«También estamos cuestionando el derecho que tienen los países que invadieron y colonizaron a otros a tener en sus museos los trofeos de sus conquistas.

«¿Por qué tienen que tener nuestro penacho de Moctezuma? ‘No es que no es de Moctezuma’, dicen, entonces por qué te resistes a dárnoslo. Por qué se permite que haya subastas cuándo es evidente que es ilegal el origen», añadió.

En innovación, recordó, se está pidiendo traer al país todo aquello que ayude a enfrentar problemas en diversos sector, como es el de salud.

Al pedirles promover los logros de López Obrador, aseguró que no era un «adulador vulgar», pero en el mundo deben saber que el Presidente es de los mejores calificados.

Además de presumir la fortaleza del peso, los programas sociales, las obras de impacto como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y que están bajando los homicidios y feminicidios.

«Somos un país exitoso, venimos de grandes civilizaciones, pero hoy somos una gran civilización y eso es lo que vamos a ir a defender a todos lados», agregó.