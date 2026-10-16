Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el IMSS evalúa un programa integral para atender las demandas de sus trabajadores, que contempla mayores aumentos salariales, regularización de plazas y otras mejoras laborales, tras el rechazo a la propuesta de incremento de 6.8 por ciento.

La Mandataria confirmó la instalación de una mesa de trabajo entre el Instituto y su sindicato, luego de que la mayoría de los trabajadores rechazó la oferta salarial presentada para el periodo 2026-2027.

«Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible. Además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores», señaló.

El miércoles, los trabajadores rechazaron en una consulta sindical el incremento global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Tras ese resultado, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) retomaron las negociaciones para revisar las condiciones salariales y laborales.

Las demandas del personal incluyen incrementos salariales, regularización de plazas, contratación de trabajadores y mejores condiciones para desempeñar sus funciones.

El IMSS había anunciado un proceso de diálogo con trabajadores de 277 hospitales para revisar necesidades de personal, vacantes, medicamentos, insumos y equipo médico.