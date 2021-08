Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tres mandos del Gobierno federal durante la Administración de Enrique Peña Nieto promovieron en los últimos días amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Los amparos fueron presentados por Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y por José Antonio Rodarte Leal, ex coordinador general de Centros SCT y uno de los funcionarios más cercanos al ex titular Gerardo Ruiz Esparza, fallecido en 2020.

Además, se amparó Crisógono Díaz Cervantes, ex titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR), oficina de investigación contra lavado de dinero con funciones similares a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El bloqueo a Ruiz de Teresa sería consecuencia del caso Pegasus. Aunque el ex funcionario no estuvo directamente implicado, su sobrino Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño es accionista de Balam Seguridad Privada, de la cual es filial Grupo Tech Bull, empresa que vendió el software israelí de espionaje Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares.

El pasado 21 de julio, la UIF anunció que bloquearía cuentas de 24 personas físicas y morales por este caso, y hasta ahora, al menos seis de ellas han presentado amparos.

En el caso de Guillermo Ruiz de Teresa, quien también fue diputado federal del PRI y director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Juzgado Décimo Primero en Materia Administrativa le negó el 20 de agosto una suspensión provisional contra el bloqueo, en el amparo 964/2021.

Rodarte Leal, por su parte, presentó el 30 de julio el amparo 1013/2021, para reclamar el bloqueo de dos cuentas en Banorte. El Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa le concedió una suspensión provisional, pero el 19 de agosto le negó la suspensión definitiva.

El juzgado no ha publicado si la UIF ordenó este bloqueo. Otras autoridades, como el SAT, también pueden inmovilizar cuentas.

Al igual que Ruiz de Teresa, Rodarte tuvo una larga carrera en el Gobierno, tanto en SCT en la década de los 90, como en la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México en el sexenio de Peña Nieto, donde laboró para Ruiz Esparza, quien luego lo llevó de regreso a la SCT, para coordinar los centros estatales que asignan cientos de contratos para obras carreteras.

Por su parte, Díaz promovió el amparo 1021/2021 el 13 de agosto, contra el bloqueo de cuentas en HSBC y una tarjeta American Express. Este jueves, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito rechazó suspender el bloqueo.

De las notificaciones del Juzgado, se desprende que Díaz habría sido incluido en la lista de personas bloqueadas de la UIF mediante el acuerdo 170/2021, pero el juez también requirió “del titular del FGR, copia certificada de las constancias que en su caso, se vinculan con la orden de embargo de cuentas”.

Díaz laboró entre 2002 y 2018 en la Sener, el SAT y la entonces PGR, y en marzo de 2018 cerró una investigación por lavado contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, cuando el Procurador Alberto Elías estaba en Europa. Un mes después, fue relevado de su cargo.