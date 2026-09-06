MADRID, España. -La Princesa Leonor dará otro paso en su vida académica: mañana comienza un Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid en su campus de Getafe.

Ante la enorme expectación que ha despertado en el campus la llegada de su estudiante más ilustre, la consigna es clara: «normalidad absoluta».

Sin embargo, una conocida app ha querido hacer un guiño a la hija de los Reyes Felipe y Letizia adaptado la marquesina de autobús que se encuentra a las puertas de la Universidad adornándola con varias coronas doradas, transformando su asiento en un trono de terciopelo azul con trabajadas molduras doradas, y un significativo mensaje en alusión a Leonor: «Bienvenida a la uni, Princesa. Aquí hay coronas para todo el mundo».

Tal y como ha revelado el diario ‘La Vanguardia’, tanto el rector como la vicedecana de la facultad de Ciencias Políticas han trasladado a los profesores del centro que deben tratar a la Princesa Leonor con total normalidad desde el punto de vista académico, apuntando además que su presencia en las aulas no afectará al desarrollo normal de las clases ni a la libertad de cátedra.

A un día de que la heredera al trono español empiece su vida universitaria, todo está preparado para su llegada: el viernes ha recibido a diferentes medios de comunicación para hacer un tour por sus instalaciones y mostrar cómo son las aulas, la biblioteca, la piscina, los jardines o el gimnasio con los que cuenta el campus, que destaca por su limpieza y organización.