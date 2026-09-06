La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene abierta durante todo el año la convocatoria para incorporar nuevos elementos, fortalecer la capacidad operativa y alcanzar los mil 600 policías antes de que concluya la actual administración, informó su titular, Gonzalo Pérez Zúñiga.

El funcionario explicó que los aspirantes deben tener hasta 40 años, presentar la documentación requerida y aprobar los exámenes correspondientes. También se contempla el reingreso de expolicías, siempre que acrediten las evaluaciones del Centro de Control y Confianza (C3) y los exámenes de permanencia.

Actualmente, 78 alumnos se encuentran en preparación y otros 76 cadetes permanecen en formación activa. Estos últimos tienen prevista su graduación para diciembre, tras la cual se incorporarán a las tareas operativas. Además, para enero se proyecta iniciar la formación de una nueva generación integrada por 120 policías.

Pérez Zúñiga señaló que recientemente se graduaron más de 76 elementos como técnicos superiores universitarios en Policía Preventiva. Añadió que, con una población superior al millón de habitantes, la corporación se encuentra alrededor de la media nacional, con una proporción cercana a un policía por cada mil habitantes.

La meta municipal es incrementar progresivamente el estado de fuerza. Además, la corporación mantiene la clasificación A en el ámbito nacional, lo que le permite funcionar como instancia capacitadora para policías de otros municipios y otorgar certificaciones con validez para ejercer en cualquier entidad del país.