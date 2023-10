Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con policías municipales, se desplegaron ayer en las orillas del río Río Bravo para frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos; sin embargo, por la noche, luego del retiro del operativo, cientos de extranjeros cruzaron el afluente.

Armados y con equipo antimotines, agentes municipales se apostaron por la tarde a la altura del marcador 36 del muro fronterizo, conocido como «Puerta 36», por donde en las últimas semanas han ingresado miles de extranjeros para ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

Los grupos de cientos de migrantes que llegaron durante el día a Ciudad Juárez a bordo del tren, bajaron de éste y se dirigieron en su mayoría al afluente para cruzar la alambrada de púas que colocó el Gobierno de Texas metros antes del muro.

Sin embargo, elementos policiacos acompañaron al personal del INM a un recorrido por el área, por lo que al ver los migrantes el operativo, optaron por ocultarse.

En esa zona, en territorio estadounidense, una alambrada de púas es la división de dos «aldeas»: una con cientos de migrantes formados bajo para solicitar asilo y otra apenas pasando el río Bravo, donde están replegados aquellos que huyen del INM y esperan que EU les dé acceso para el trámite.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz, informó que el INM solicitó el apoyo de la corporación para advertir a los migrantes que no se les permitirá pernoctar en el lado mexicano del río Bravo, ya que se cuenta con albergues disponibles.

«Lo que no queremos es que empiecen a quedarse aquí», dijo Muñoz, quien aseguró que el operativo es preventivo y que no detendrán a los migrantes.

-¿Los dejarán pernoctar aquí en esta área?, se le preguntó.

«En el área mexicana no», resaltó.

El mando lamentó la postura de los migrantes, quienes al ver a los agentes de inmediato cruzan hacia el otro lado del río. Del lado estadounidense los efectivos ya no pueden intervenir.

«Al final de cuentas donde ya están ahorita todos los migrantes pues es del lado americano», precisó.

Por la noche, luego del retiro de la mayoría de los agentes, cientos de migrantes corrieron desde el lado mexicano, cruzaron el afluente y se instalaron en una de las «aldeas» en espera que EU les dé acceso para el trámite.

NUEVO ESPACIO

Ante la llegada masiva de migrantes a Ciudad Juárez, autoridades municipales y federales habilitarán la próxima semana un nuevo albergue, así lo informó el Alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Detalló que luego de evaluarse las ventajas de la ubicación, se decidió que el refugio temporal que se planeaba abrir en la colonia Anapra, cerca de la frontera con Sunland Park, Nuevo México, será instalado ahora en el suroriente de la ciudad.