Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En México se está cocinando un nuevo cambio para los trabajadores tras conseguir más días de vacaciones: reducir la jornada laboral.

Es tal el interés, que empresas prueban nuevos esquemas, como en otros países, y es un tema relevante en las agendas de legisladores.

Según la OCDE, México es el país donde más horas se trabaja al año con 2 mil 137 en promedio.

Esta cifra supera la media de la Organización, que es de mil 726 y es 54 por ciento más alta que en Dinamarca, donde se labora mil 380 horas al año.

Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, los legisladores se han pronunciado por realizar reformas en este sentido.

El senador Ricardo Velázquez Meza, dijo que impulsará una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de reducir la jornada laboral de ocho a seis horas diarias.

La senadora Bertha Alicia Caraveo propuso reformar el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo para que la jornada sea de siete horas máximo.

La diputada Carolina Dávila Ramírez aseguró que se requiere modificar el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales.

A nivel internacional ya se hicieron cambios en el tema.

Por ejemplo, en Colombia se aprobó una ley que entró en vigor en julio del 2021 para reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, de manera progresiva hasta el año 2026.

Chile, pretende reducir su jornada de 45 a 40 horas semanales en cinco años y en Argentina discuten bajarla de 48 a 40 horas.

En México se han manejado varias iniciativas pero algunas empresas están iniciando pruebas con su personal para estar preparadas cuando se presenten estos cambios.

«Por tratados internacionales y temas de padecimientos mentales, seguramente va a traer un impulso fuerte hacia la reducción de la jornada laboral.

» Varios de nuestros clientes están atendiendo el tema para tener estas proyecciones en sus esquemas de trabajo. Algunas empresas con las que trabajamos lo ven cercano, incluso algunos de ellos están haciendo ejercicios en cuanto a las jornadas y disponibilidad de mano de obra», aseguró Martha Hernández, directora de Consultoría en Capital Humano Aon México.

Añadió que el sector manufacturero ha avanzado más con las pruebas.

Franco Cruzat, directivo de Rankmi, plataforma de manejo de personal en Latam, destacó que México está muy atrasado en procesos de digitalización.

Mónica Flores, presidenta de Manpower Latam, consideró que no es el momento de plantear dicho tema porque las empresas requieren absorber el cambio que significará el incremento del periodo vacacional.

Los expertos están divididos sobre la pertinencia de una reforma en este sentido en México.

«Según la OCDE hay un promedio anual de 2 mil 140 horas anuales que se trabajan en México y es muy superior a la media de estos países, la cifra es bastante drástica, vemos que México todavía está muy atrasado en procesos de digitalización, en procesos de mejora en torno a reformas laborales, aunque está cambiando», dijo Franco Cruzat, originario de Chile y directivo de Rankmi, plataforma de manejo de personal en Latam.

En contraste, Mónica Flores, presidenta de Manpower Latam, señaló que no es el momento de plantear la reducción de las horas laborales, porque las empresas requieren absorber el cambio que significará el incremento del periodo vacacional.

«Primero las empresas deben madurar y absorber el impacto de aumento de salarios y aumento de vacaciones. Y luego ver si se reduce la jornada. No todos los casos de reducción de jornada han sido positivos porque implican una disminución de productividad y las empresas deben suplir esa falta de horas hombre de alguna que otra manera, ya sea con automatización o con más personas», señaló.

Para Jorge Sales, abogado laboral, puede ser que se retome el tema de la reducción de jornada ya que es una de las reformas que reditúan en popularidad, como sucedió con la del incremento en el periodo vacacional de 6 a 12 días.