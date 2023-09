Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 17-Sep-2023 .-El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer, en un solo expediente, demandas de amparo que buscan eliminar la penalización del aborto voluntario en 13 estados.

La Primera Sala de la Corte tramitó el pasado 31 de agosto la solicitud de reasunción de competencia 145/2023, presentada por GIRE, misma que será puesta a consideración de los cuatro Ministros y la Ministra que la integran, para que alguno de ellos la haga suya en sesión privada.

En paralelo, la Corte ordenó a los tribunales que revisan estos amparos, que se abstengan de resolverlos, mientras se decide sobre la atracción, después de lo cual pasarían algunos meses para que se discutan los proyectos de sentencia para resolver los juicios en definitiva.

Mediante amparos de GIRE, la Sala ya declaró inconstitucional la penalización en Aguascalientes y en el Código Penal Federal, sólo aplicable en hospitales del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y la Secretaría de Salud (Ssa).

Tres de los cinco Ministros, además, aprobaron dar a estas sentencias el efecto de ordenar a los respectivos Congresos la derogación de los artículos impugnados, algo que la Corte nunca había hecho al resolver amparos.

Es previsible que estos Ministros aplicarán el mismo criterio una vez atraídos los amparos, aunque la petición de GIRE es prematura hasta este momento en los casos del Estado de México, Nayarit, Yucatán y Campeche, pues los juzgados no han dictado sentencia de primera instancia, sin la cual no puede intervenir la Corte.

GIRE también pidió atraer un amparo tramitado en Morelos, lo que ya no será posible, pues un tribunal colegiado lo desechó en definitiva el 24 de agosto.

TOMA TIEMPO Una vez otorgados los amparos por la Corte, su ejecución no es automática. Los juzgados que los tramitaron son los encargados de supervisarla, y si no hay la voluntad política para acatar los fallos, las legislaturas pueden retardar el cumplimiento.

La renuencia podría ser mayor por la forma en que los tres Ministros de la mayoría expandieron los alcances de este tipo de sentencias, que según la Constitución sólo pueden beneficiar al quejoso que promovió el amparo, pero no tener efectos generales para toda la población.

Durango, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Zacatecas son los únicos estados que mantendrían sanción penal por el aborto voluntario, si la Corte concede amparos para los 13 casos planteados por GIRE.

Aún en esas entidades, basta un amparo para prevenir la persecución de la mujer que aborta, con base en jurisprudencia del Pleno de la Corte por el caso Coahuila de septiembre de 2021, primer fallo contra la penalización.

Hasta ahora, 12 estados permiten el aborto, 11 en las primeras 12 semanas de gestación, mientras que en Sinaloa lo permiten hasta la décimo tercera, y aplica en todo el País una Norma Oficial Mexicana (NOM) que obliga a los hospitales a interrumpir embarazos cuando la mujer declara ser víctima de violación.