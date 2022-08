Renata Tarragona Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La industria de empaques y embalajes busca difundir e impulsar la valorización de los residuos de envases, con lo cual se fomente su recuperación para ser reutilizados como parte de los trabajos de economía circular de las empresas.

Con la pandemia, el uso de empaques creció de forma notable, como consecuencia de las nuevas tendencias de consumo de compras en línea y servicio a domicilio de restaurantes.

Por ejemplo, en 2020 implicó un alza del 3.5 por ciento; en 2021, de 4 por ciento, y para este año se espera sea entre 4.5 y 5 por ciento, según datos de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje.

«Lo que falta es la valorización, asignarle un valor a los residuos de envases, todos son 100 por ciento reciclables.

«Por ejemplo, las latas de aluminio tienen un valor por kilogramo de un dólar y no se ven latas por la calle, como sí se ven envases o envolturas de plástico, por eso se trabaja para valorizar el resto y no se vean como basura», comentó Hiram Cruz, director general de la Asociación.

Se trata, dijo de responsabilidad compartida: las autoridades deben elaborar y aplicar leyes para el correcto manejo de residuos; las empresas deben innovar en diseños de envases y hacerlos más ecológicos, y los consumidores deben darles también un manejo adecuado.

El valor de mercado de los envases y empaques al año pasado alcanzó los 19 mil millones de dólares.

De esta cifra, el papel y el cartón representan 33 por ciento; el plástico corresponde al 30 por ciento; vidrio, 19 por ciento; aluminio y hojalata, entre 17 y 18 por ciento, y madera apenas 0.5 por ciento.

Cruz enfatizó que para llevar a cabo de forma eficiente la disposición y recuperación de los residuos de empaques es necesario fortalecer la difusión y capacitación de gente de a pie, así como desarrollar más infraestructura, principalmente, para su recopilación.

No obstante, México registra un acopio del 30 por ciento del PET generado por las industrias, porcentaje mayor al de algunos países de la Unión Europea, finalizó.