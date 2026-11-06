Claudia Guerrero y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque autoridades federales ahora ubican los orígenes de las transas en el INE hace décadas, hace tres años la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de algunos de los involucrados en esa misma red, pero la FGR de Alejandro Gertz no actuó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó el esquema de corrupción en contrataciones electorales con Somos, el nuevo partido político encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, al señalar que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participa ahora en esa organización junto con el ex presidente del INE Lorenzo Córdova.

La Mandataria sostuvo que Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, según la investigación presentada por el Gobierno federal.

Sin embargo, la FGR sospechaba de operaciones ilícitas de los hermanos Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales, desde que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE, pero nunca actuó contra ellos.

El 17 de noviembre de 2023, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, emitió el acuerdo 401/2023 para incluir en la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones en el sistema financiero a Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, así como a sus empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf.

Taddei había llegado a la presidencia del INE en abril de 2023, pero había tenido tratos con las empresas desde que presidió el Instituto Electoral de Sonora en 2021, y los Hernández Casillas eran proveedoras de múltiples organismos electorales desde mucho antes.