Veronica Gascón Hernández Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las regulaciones para la venta de alimentos preenvasados se utilizan para culpar a alguien de las muertes que se están registrando en medio de la pandemia por Covid-19.

Durante la firma de un convenio con alcaldes, Carlos Salazar, presidente del CCE, reprochó que traten de implementar regulaciones sobre la venta de alimentos con alto contenido calórico en la coyuntura económica que está viviendo el País.

“Esto es con un sólo objetivo: culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia. La culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie”, señaló.

Calificó de equivocadas las regulaciones como las que se aprobaron en Oaxaca para que menores de edad no puedan adquirir estos productos y pidió a los alcaldes oponerse a dichas medidas.

“Yo les pido que sean una línea de defensa contra estas actitudes totalmente equivocadas que están tomando en el País como posibles soluciones y que no son más que quimeras, más que varas mágicas que creen que con esas situación arreglan algo y lo que dejan son un impacto todavía más equivocado y más terrible sobre la situación económica”, señaló.

Afirmó que estas leyes afectan no sólo al empresariado sino al pequeño comercio, misceláneas, a productores como cañeros y personal de transporte que distribuye los productos.

“Afecta a toda la cadena de valor que representa el 15 por ciento del PIB, que son todos los alimentos procesados que tenemos”, subrayó.

Cabe recordar que recientemente el Congreso de Oaxaca reformó el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el fin de prohibir y sancionar la distribución, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a menores de edad.

