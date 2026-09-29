Rebeca Pérez Vega Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Captar una imagen que permita ver lo que hay detrás de las cifras del campo mexicano: las manos que siembran, los rostros de quienes producen, los paisajes, los procesos y las formas en que el sector agroalimentario transforma sus recursos, es el objetivo de la tercera edición del Concurso Nacional de Fotografía y Video «Latidos del Campo».

El certamen que acaba de abrir su convocatoria tendrá por primera vez alcance nacional, para construir, a través de imágenes fijas y en movimiento, un archivo visual sobre el trabajo cotidiano del campo en México.

El certamen contempla seis temáticas: «Manos que siembran», dedicada a la actividad agrícola; «Fuerza que alimenta», sobre ganadería; «Cosecha de agua», para acuacultura y pesca; «Los sabores del campo», centrada en la agroindustria; «Raíces del mañana», sobre sustentabilidad, y «La mirada del campo», dedicada a productores, jornaleras, pescadores, ganaderos y mujeres y niños rurales.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de noviembre a personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y residentes en México, tanto aficionadas como profesionales. Cada participante podrá registrar hasta tres fotografías y tres videos.

Las imágenes deberán ser inéditas, recientes y entregarse en alta resolución. Los videos tendrán que ser horizontales, en formato 16:9, con una duración de entre 60 y 180 segundos.

El concurso pide obras captadas en campo y prohíbe el uso de inteligencia artificial para generar total o parcialmente las imágenes, así como fotomontajes o manipulaciones que alteren la realidad de la escena. Lo que sí se permitirá es imágenes tomadas con teléfono celular.

La premiación y exposición de finalistas se realizarán el 26 y 27 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara, durante la 23 edición deI Foro Global Agroalimentario 2026.

El concurso es organizado por el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Mexicana de Periodistas y Directores de Medios Agropecuarios. El registro es gratuito y se puede realizar en latidosdelcampo.com.mx.