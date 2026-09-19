El Congreso del Estado aprobó y emitió la convocatoria pública para la selección y nombramiento de las siete personas que integrarán el Concejo Municipal Provisional de Villa Juárez, órgano que asumirá la administración pública local durante la etapa de transición institucional previa al establecimiento del nuevo ayuntamiento.

El acuerdo legislativo, formalizado mediante el Decreto Número 591, publicado en el Periódico Oficial del Estado, establece las bases, requisitos y plazos para las personas interesadas en formar parte de este cuerpo colegiado.

Entre los criterios de elegibilidad se exige acreditar la vecindad en el territorio correspondiente, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, no haber sido condenado por delito doloso y presentar una propuesta de plan de trabajo para el periodo de transición.

De acuerdo con el calendario establecido en las bases, la recepción de solicitudes se realizará en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo durante un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria, realizada el pasado 17 de septiembre.

Concluido este periodo, la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dispondrá de cinco días hábiles para revisar los expedientes, evaluar el cumplimiento de los requisitos y publicar la lista de aspirantes que avanzarán a la fase de entrevistas.

Durante las comparecencias presenciales se evaluarán el perfil, la trayectoria, los conocimientos en gestión pública municipal y el arraigo de los postulantes. Con base en este proceso, la comisión dictaminadora formulará la propuesta de una planilla de siete integrantes —respetando la paridad de género— para someterla a votación del Pleno Legislativo.

El Concejo designado rendirá protesta y ejercerá sus funciones del 1 de enero al 15 de octubre de 2027.