Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram acordaron con el Gobierno federal ajustes en su funcionamiento para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, informó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum.

«En las reuniones (las plaformas) dijeron que estaban de acuerdo», detalló la Mandataria.

Sheinbaum firmó ayer un decreto en el que se establecen obligaciones para las plataformas digitales en materia de protección de menores frente a contenidos violentos y, aclaró, en caso de que no se acaten, se impulsará una ley que incluya sanciones.

«Vamos a dar un plazo. En un mes, ellos tienen que tener ajustados todos sus algoritmos, esquemas para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niñas, niños y adolescentes», sostuvo.

Agregó que habrá un periodo de revisión para verificar que las plataformas operen de acuerdo con las nuevas disposiciones y si las incumplen se buscará establecer penalizaciones a través de una ley.

Durante la presentación del decreto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que sostuvo una reunión para dar a conocer las disposiciones a representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X.