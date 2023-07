Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados busca recursos legales para obligar al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a presentarse a comparecer ante los legisladores.

La semana pasada, el funcionario fue citado por la Comisión de Salud para informar sobre el proyecto de desaparecer 35 Normas Oficiales Mexicanas relativas a la atención de diferentes enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer. López-Gatell no se presentó y ni siquiera respondió a la cita.

No hay antecedentes de que un servidor público haya sido llamado y ni siquiera haya respondido que no acudiría, criticó el diputado Salomón Chertorivski.

Informó que también han pedido las comparecencias de la directora de IMSS-Bienestar, Gisela Lara, y de Zoé Robledo, director del IMSS, para que expliquen cómo será la transición del Insabi al nuevo modelo de atención médica, pero tampoco ha habido respuesta.