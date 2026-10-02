El traslado frustrado de un grupo de jóvenes de Aguascalientes hacia Nuevo Laredo, bajo falsas promesas laborales, derivó en la presentación de un paquete de iniciativas en el Congreso del Estado para prevenir y sancionar el reclutamiento forzado mediante vacantes engañosas difundidas en plataformas digitales.

Durante la sesión ordinaria, el diputado Rodrigo Cervantes planteó, como primer eje, reformar la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para crear el Protocolo Estatal para la Prevención y Detección del Reclutamiento mediante Ofertas de Empleo Engañosas.

La medida plantea identificar vacantes que oculten la identidad del empleador o exijan desplazamientos sin proporcionar información clara, además de establecer un mecanismo gratuito de orientación mediante el cual la ciudadanía verifique la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos o trasladarse.

Como segundo eje, propuso modificar el Código Penal del Estado para tipificar el engaño mediante falsas ofertas de trabajo como un medio explícito para cometer reclutamiento forzado y establece que el consentimiento de la víctima no eximirá de responsabilidad penal al agresor cuando haya sido obtenido mediante engaños.

Asimismo, se plantea tipificar el delito de facilitación del reclutamiento forzado, con penas de dos a cinco años de prisión para quien proporcione, de manera consciente, vehículos, pasajes o inmuebles con dicho fin, al tiempo que se protege a los prestadores de servicios de transporte u hospedaje que actúen de buena fe.