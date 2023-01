Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-La nueva Ley Antitabaco es un reto para las autoridades, pues prácticamente se prohíbe fumar en la vía pública.

Javier Paredes Sánchez, abogado adscrito al departamento Jurídico de la Coprisjal, reconoció que la Comisión no cuenta con el personal suficiente para vigilar el cumplimiento de la ley, por lo que firmarán convenios con los Municipios.

«La vigilancia será de la Cofepris y Coprisjal, desde luego que no tardaremos en coordinarnos con los Municipios para la vigilancia, porque la verdad es que ninguna Comisión tiene la capacidad para vigilar porque son demasiados los giros, podemos tener una cobertura importante en los giros más grandes», comentó.

«Sin embargo, es irreal pensar que en cualquier fonda en una localidad pequeñita en el Estado vamos a tener a un verificador, por eso necesitamos apoyo de los Municipios».

En el último censo que se hizo, dijo, se contabilizaron más de 350 giros comerciales, lo que hace imposible que la plantilla de la Comisión pueda verificarlos todos.

Paredes Sánchez señaló que, con las nuevas restricciones, prácticamente todos los giros comerciales se ven involucrados, pues al hacer más estrictas las medidas, ni en restaurantes ni en bares, por ejemplo, se puede fumar.

Tampoco se podrá consumir tabaco en estadios, plazas públicas, patios, terrazas, playas o lugares cercados a parques, paradores de autobuses, entre otros.

«Si una persona va fumando por la banqueta, tendría que ser por una banqueta que no pase con alguno de los sitios enumerados en la ley, pero imagine una banqueta que no pase por un paradero de transporte, pues no hay».

Esta situación será uno de los retos, pues en México no es obligatorio portar un documento de identificación oficial al salir a la calle, lo que dificultará la multa de quienes transgredan la ley.

Además, todavía se tiene que trabajar en el cómo se hará la vigilancia en la vía pública.

Sin embargo, acotó, se apostará más a la educación cívica y concientización de las personas.